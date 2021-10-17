Yılmaz Özdil'den meslektaşı Emin Çölaşan'ı kızdıracak sözler: "Ruh hali açısından şaşırtıcı değil!"

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, meslektaşı Emin Çölaşan'ın bugünkü köşe yazısını sosyal medya hesabında eleştirdi. Çölaşan'ın, Bekir Coşkun'u ölüm yıl dönümü sebebiyle kaleme aldığı yazısında, Aydın Doğan ile ilgili sert yorumlarına, Özdil "Emin Çölaşan’ın her fırsatta Aydın Doğan’a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil" eleştirisinde bulundu.

"SÖZCÜ ADINA AYIP"

Çölaşan'ın 17 Ekim 2021 tarihli köşe yazısında yer alan " Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi. Sonrasında 100 bine yakın satan bu kitap Hürriyet'in patronu olan Aydın Doğan'ı çok kızdırmıştı. Kendisine hakaret ettiğim ve küçük düşürdüğüm iddiasıyla beni mahkemeye verip 50 bin lira tazminat istedi. İyi de yazdıklarımın tümünün doğru olduğunu mahkemede nasıl kanıtlayacaktım! Tanıklar falan göstermek gerekiyordu. Kitapta anlattığım olayları birebir bilenlerin tamamı Hürriyet çalışanları idi ve onlardan tanık olmalarını isteyemezdim. Derhal kovulurlardı." cümleleriyle başlayan köşe yazısına Yılmaz Özdil'den eleştiri geldi.

Özdil, kişisel sosyal medya hesabından Emin Çölaşan için "Meslek büyüğümüz Emin Çölaşan’ın her fırsatta Aydın Doğan’a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil ama, bu saldırıların Sözcü gazetesinde yapılması, Sözcü yazarlarının hepsinin aynı düşüncedeymiş gibi sunulması, Sözcü adına ayıp." ifadelerine yer verdi.