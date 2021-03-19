Yılmaz Özdil'in aşı olan sağlıkçılarla ilgili ifadeleri tepki çekti!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, BİZİM TV’de Lale Özan Arslan’ın canlı yayınına katıldı. Sağlık çalışanlarının aşı olması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdil," Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem İl Sağlık müdürlerine göstermek için kolları sıvadı." dedi. Canlı yayındaki kişi ile gülüşmesinin ardından Özdil," Sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar? İl Sağlık Müdürü, Fahrettin görsün diye koyuyorlar. Aşı nerede?" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bu sözlerin gündem olmasının ardından Twitter'da #YılmazÖzdilÖzürDile etiketli ile çok sayıda paylaşım yapıldı.