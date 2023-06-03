Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklendiği yeni kabine üyelerini açıkladı. Kabinede bir önceki dönem Bartın Milletvekili ve AK Parti Pendik eski kurucu ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı görevine getirildi.

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet yılmaz

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

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Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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Yılmaz Tunç Kimdir?

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1971 yılında Bartın'da dünyaya geldi.



Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.



AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?