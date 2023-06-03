Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklendiği yeni kabine üyelerini açıkladı. Kabinede bir önceki dönem Bartın Milletvekili ve AK Parti Pendik eski kurucu ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı görevine getirildi.
YENİ KABİNE LİSTESİ 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet yılmaz
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
Yılmaz Tunç Kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1971 yılında Bartın'da dünyaya geldi.
Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.
AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.
Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.