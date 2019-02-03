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Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile de yollarını ayırdı.

Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.


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