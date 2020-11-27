Ülkemizde tırmanışa geçen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Daha önce koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan kötü haber geldi. Hürriyet'in haberine göre Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Peki Yılmaz Vural korona mı oldu? Koronavirüse mi yakalandı? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

YILMAZ VURAL KORONA MI OLDU? KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Geçtiğimiz Haziran ayında koronavirüs salgınına yakalanan ve sağlığına kavuşan Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüs salgınına yakalandı. Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre Vural özel bir hastanede tedavi altına alındı.

YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yılmaz Vural, salgın nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği ifade edildi. Vural'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YILMAZ VURAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında "iyi" not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural 67 yaşındadır, aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.