Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe ile ilgili ilginç yanıt!

Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Haziran'nın ikinci haftasında liglerin başlayacağını söyledi.

Akhisarspor teknik direktörü Vural, "Bizim tahmin ettiğimiz sonuç çıktı. Haziran'ın ikinci haftası ligler başlayacak. Futbolcuların yeniden sezona dönmesi zor olacak. Uzun süredir evlerindeler. Bir sakatlık demek oyuncunun sezonu kapatması demek. Futbolcuların uzun süre evlerinde olması sık sakatlanmalara neden olacak. Bana göre liglerin oynanmaması daha iyi." dedi.

Yılmaz Vural, Cem Yılmaz'ın Fenerbahçe sorusuna da, "Halkımız sağolsun Fenerbahçe'ye yakıştırıyor. Görüyorum yorumlarda da sıkça yazıyorlar. Ama medyamızın müdürleri bizi büyük kulüplere yakıştırmıyor. Bunu anlamış değilim" yanıtını verdi.

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Koronavirüsün etkilerinden bahseden Yılmaz Vural, "Bu virüs girdi hayatımıza. Bununla yaşamayı öğreneceğiz. Umarız aşısı veya tedavisi bulunursa rahat edeceğiz. Sosyal mesafe kurallarını uzunca bir süre devam ettireceğiz. Bu virüs bize paylaşmayı, saygıyı ve sıraya girmeyi öğretti. Teknik direktör arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Dayanışma halindeyiz" dedi.