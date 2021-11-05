Yılport Samsunspor 1-0 Manisa FK MAÇ | SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip puanı tek golle aldı.

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Milli ara öncesinde galibiyet arayan Yılport Samsunspor ile Manisaspor saha kozlarını paylaştı. İki takım adına da etkili gol pozisyonlarının yaşandığı maçta gülen taraf, 65. dakikada bulduğu golle Yılport Samsunspor oldu. YILPORT SAMSUNSPOR 1-0 MANİSA MAÇ SONUCU Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 79 Barış Başdaş), Tomane, Bah (Dk. 46 Savicevic), Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 57 Fofana), Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 79 Cihan Kahraman), Osman Çelik Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Sertaç Çam (Dk. 75 Diallo), Ahmet Kesim, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Orgill, Kouter (Dk. 75 Tabekou), Landre (Dk. 81 Gakpa), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Dk. 79 Özgür Çek), Okan Eken Gol: Dk. 65 Fofana (Yılport Samsunspor) Kırmızı kart: Dk. 67 Orgill (Manisa FK) Sarı Kartlar: Dk. 35 Yasin Öztekin, Dk. 67 Hasan Kılıç, Dk. 68 Yunus Emre Çift, Dk. 90 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Nizamettin Çalışkan, Dk. 56 Hakan Barış, Dk. 57 Mehmet Yılmaz (Manisa FK) Boluspor