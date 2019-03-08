Yılport Samsunspor 3 - 1 Bodrum Belediyesi Bodrumspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Yılport Samsunspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Yılport Samsunspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 06.03.2019 19:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yılport Samsunspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yılport Samsunspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Keçiörengücü
|25
|17
|5
|3
|46
|22
|56
|24
|2
|Samsunspor
|25
|17
|4
|4
|43
|19
|55
|24
|3
|Sarıyer
|25
|16
|6
|3
|45
|22
|54
|23
|4
|Sakaryaspor
|25
|15
|7
|3
|44
|21
|52
|23
|5
|Kastamonuspor 1966
|25
|16
|3
|6
|45
|19
|51
|26
|6
|Sancaktepe Belediyespor
|25
|12
|6
|7
|38
|22
|42
|16
|7
|Bodrumspor
|25
|12
|3
|10
|40
|35
|39
|5
|8
|Amed Sportif
|25
|10
|6
|9
|33
|26
|36
|7
|9
|İnegölspor
|25
|10
|5
|10
|29
|33
|35
|-4
|10
|Niğde Anadolu FK
|25
|9
|7
|9
|33
|29
|34
|4
|11
|Eyüpspor
|25
|8
|7
|10
|27
|29
|31
|-2
|12
|Utaş Uşakspor
|25
|6
|11
|8
|28
|23
|29
|5
|13
|Gümüşhanespor
|25
|5
|11
|9
|28
|33
|26
|-5
|14
|Hacettepe Spor
|25
|6
|8
|11
|34
|42
|26
|-8
|15
|Bayrampaşa
|25
|3
|8
|14
|18
|36
|17
|-18
|16
|Ankara Demirspor
|25
|4
|4
|17
|22
|42
|16
|-20
|17
|Manisaspor
|25
|3
|3
|19
|22
|68
|12
|-46
|18
|Gaziantepspor
|25
|3
|2
|20
|11
|65
|11
|-54
Fikstür
|05.03.2019
|Hacettepe Spor
|3-0
|Ankara Demirspor
|06.03.2019
|Sarıyer
|4-0
|İnegölspor
|06.03.2019
|Utaş Uşakspor
|1-1
|Eyüpspor
|06.03.2019
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Amed Sportif
|06.03.2019
|Samsunspor
|3-1
|Bodrumspor
|06.03.2019
|Manisaspor
|0-1
|Sancaktepe Belediyespor
|06.03.2019
|Keçiörengücü
|3-0
|Gaziantepspor
|06.03.2019
|Bayrampaşa
|1-3
|Kastamonuspor 1966
|06.03.2019
|Sakaryaspor
|3-0
|Şanlıurfaspor
|06.03.2019
|Niğde Belediyespor
|Hacettepe Spor
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