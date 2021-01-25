Yılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altay ile 24.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yılport Samsunspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?
Yılport Samsunspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Yılport Samsunspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın
Yılport Samsunspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 19:00
Yılport Samsunspor Altay Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı
Yedekler
40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Nadir Çiftçi,86.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Brıce Florentın Dja Djedje 19.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 72.dk, Gökhan Karadeniz 72.dk, Yasin Öztekin 85.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 89.dk
Oyuna Girenler
Mathıas Coureur 72.dk, İlyas Kubilay Yavuz 72.dk, Guıdo Koçer 85.dk, Rahman Buğra Çağıran 89.dk, Ferhat Çulcuoğlu 89.dk
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 61. Kadir Yazıcı, 77. Jasmın Scuk, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 5. Berkay Sülüngöz, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 18. Abdullah Aydın, 20. Kazımcan Karataş, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 81.dk, Ziya Alkurt 89.dk, Jasmın Scuk 85.dk, Khaly Iyane Thıam 89.dk
Oyuna Girenler
Adrıen Danıel Karoly Regattın 81.dk, Eren Erdoğan 89.dk, Yılmaz Özeren 85.dk, Yekta Kurtuluş 89.dk
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|3
|İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|34
|18
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|21
|2
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|15
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|1-0
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|1-0
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|Menemenspor