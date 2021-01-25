Yılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altay ile 24.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yılport Samsunspor - Altay Maç Sonucu ne oldu? Yılport Samsunspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yılport Samsunspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Yılport Samsunspor Altay Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Nadir Çiftçi,86.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Brıce Florentın Dja Djedje 19.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 72.dk, Gökhan Karadeniz 72.dk, Yasin Öztekin 85.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 89.dk

Oyuna Girenler

Mathıas Coureur 72.dk, İlyas Kubilay Yavuz 72.dk, Guıdo Koçer 85.dk, Rahman Buğra Çağıran 89.dk, Ferhat Çulcuoğlu 89.dk

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 61. Kadir Yazıcı, 77. Jasmın Scuk, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 5. Berkay Sülüngöz, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 18. Abdullah Aydın, 20. Kazımcan Karataş, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 19.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 81.dk, Ziya Alkurt 89.dk, Jasmın Scuk 85.dk, Khaly Iyane Thıam 89.dk

Oyuna Girenler

Adrıen Danıel Karoly Regattın 81.dk, Eren Erdoğan 89.dk, Yılmaz Özeren 85.dk, Yekta Kurtuluş 89.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 3 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür