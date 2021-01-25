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Yılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altay ile 24.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yılport Samsunspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?

Yılport Samsunspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yılport Samsunspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Yılport Samsunspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Yılport Samsunspor Altay Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Nadir Çiftçi,86.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Brıce Florentın Dja Djedje 19.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 72.dk, Gökhan Karadeniz 72.dk, Yasin Öztekin 85.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 89.dk

Oyuna Girenler

Mathıas Coureur 72.dk, İlyas Kubilay Yavuz 72.dk, Guıdo Koçer 85.dk, Rahman Buğra Çağıran 89.dk, Ferhat Çulcuoğlu 89.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 61. Kadir Yazıcı, 77. Jasmın Scuk, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 5. Berkay Sülüngöz, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 18. Abdullah Aydın, 20. Kazımcan Karataş, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 19.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 81.dk, Ziya Alkurt 89.dk, Jasmın Scuk 85.dk, Khaly Iyane Thıam 89.dk

Oyuna Girenler

Adrıen Danıel Karoly Regattın 81.dk, Eren Erdoğan 89.dk, Yılmaz Özeren 85.dk, Yekta Kurtuluş 89.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2Samsunspor1810622516369
3İstanbulspor17104337193418
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu178452222280
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor184410162516-9
15Menemenspor17377162616-10
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor1-0Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor1-0Altay
25.01.2021İstanbulspor Adanaspor
25.01.2021Altınordu Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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