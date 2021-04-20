Yılport Samsunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Bursaspor ile 19.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yılport Samsunspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu? Yılport Samsunspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yılport Samsunspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 19:00

Yılport Samsunspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 89. Erkam Reşmen, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 53. Mucahit Albayrak, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 30. Yasin Öztekin, 15. Jugurtha Hamroun, 94. Mathıas Coureur

Yedekler

55. Furkan Köse, 91. Kevın Gnonher Bolı, 20. Gökhan Alsan, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 70. Nadir Çiftçi, 22. Yunus Emre Çift, 7. Guıdo Koçer

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Yasin Öztekin,2.dk (f), Jugurtha Hamroun,45+1.dk (f), Mathıas Coureur,54.dk (f), Gökhan Alsan,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erkam Reşmen 32.dk, Sarı Kart Jugurtha Hamroun 12.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 84.dk, Jugurtha Hamroun 72.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 72.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk, Mathıas Coureur 68.dk

Oyuna Girenler

Gökhan Alsan 84.dk, Guıdo Koçer 72.dk, Ferhat Çulcuoğlu 72.dk, İlyas Kubilay Yavuz 68.dk, Nadir Çiftçi 68.dk

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 8. Ozan İsmail Koç, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Onur Atasayar,82.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aykut Akgün 36.dk, Sarı Kart Ozan İsmail Koç 90+4.dk, Sarı Kart Tuğbey Akgün 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Hurmacı 46.dk, Ramazan Keskin 61.dk, Burak Kapacak 79.dk, Tuğbey Akgün 79.dk, Eren Güler 46.dk

Oyuna Girenler

Ozan İsmail Koç 46.dk, Ertuğrul Kurtuluş 61.dk, Hasan Basri Ünal 79.dk, Çağatay Yılmaz 79.dk, Berat Altındiş 46.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 25 2 Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 61 28 3 Samsunspor 31 17 10 4 51 29 61 22 4 Altay 31 18 3 10 61 34 57 27 5 İstanbulspor 31 17 6 8 57 32 57 25 6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 7 7 Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 49 14 8 Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 47 2 9 Tuzlaspor 31 14 5 12 43 45 47 -2 10 Bursaspor 31 13 4 14 50 51 43 -1 11 Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 39 -2 12 Boluspor 31 11 5 15 34 38 38 -4 13 Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 35 -9 14 Adanaspor 31 9 7 15 42 48 34 -6 15 Menemenspor 31 6 13 12 34 53 31 -19 16 Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 26 -22 17 Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 23 -25 18 Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 11 -60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür