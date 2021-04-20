Yılport Samsunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Bursaspor ile 19.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yılport Samsunspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Yılport Samsunspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
19.04.2021 19:00
Yılport Samsunspor Bursaspor Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 89. Erkam Reşmen, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 53. Mucahit Albayrak, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 30. Yasin Öztekin, 15. Jugurtha Hamroun, 94. Mathıas Coureur
Yedekler
55. Furkan Köse, 91. Kevın Gnonher Bolı, 20. Gökhan Alsan, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 70. Nadir Çiftçi, 22. Yunus Emre Çift, 7. Guıdo Koçer
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Yasin Öztekin,2.dk (f), Jugurtha Hamroun,45+1.dk (f), Mathıas Coureur,54.dk (f), Gökhan Alsan,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erkam Reşmen 32.dk, Sarı Kart Jugurtha Hamroun 12.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Karadeniz 84.dk, Jugurtha Hamroun 72.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 72.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk, Mathıas Coureur 68.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Alsan 84.dk, Guıdo Koçer 72.dk, Ferhat Çulcuoğlu 72.dk, İlyas Kubilay Yavuz 68.dk, Nadir Çiftçi 68.dk
Bursaspor İlk 11
40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün
Yedekler
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 8. Ozan İsmail Koç, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Onur Atasayar,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aykut Akgün 36.dk, Sarı Kart Ozan İsmail Koç 90+4.dk, Sarı Kart Tuğbey Akgün 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Özer Hurmacı 46.dk, Ramazan Keskin 61.dk, Burak Kapacak 79.dk, Tuğbey Akgün 79.dk, Eren Güler 46.dk
Oyuna Girenler
Ozan İsmail Koç 46.dk, Ertuğrul Kurtuluş 61.dk, Hasan Basri Ünal 79.dk, Çağatay Yılmaz 79.dk, Berat Altındiş 46.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor