Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Yılport Samsunspor ve Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

YILPORT SAMSUNSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Yalçın Taşkınfurat görev alacak.