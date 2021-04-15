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  3. Yine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldı

Yine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldı

Menemenspor, beraberlik sonuçları devam ediyor. TFF 1. Lig'de konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak son 6 maçında 5. beraberliğini aldı.

Yine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldı

Menemenspor, TFF 1. Lig'de konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak son 6 maçında 5. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertli ekip, son 4 maç öncesinde küme düşme hattındaki Akhisarspor ile puan farkını 6'ya çıkararak nefes aldı. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünü önde getiren sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla 30 hafta sonunda puanını 31'e yükselten Menemenspor, 15. sıradaki yerini korudu. Küme düşme hattında yer alan Akhisarspor ile puan farkını 6'ya çıkartan İzmir temsilcisi, ligin son 4 haftası öncesinde rahat bir nefes aldı.

6 MAÇTA 5 BERABERLİK

Samsunspor karşısında alınan beraberlikle Menemenspor son 6 haftadaki 5. beraberliğini almış oldu. Ligin 25. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 26. haftada sahasında Adanaspor ile oynadığı maçı golsüz eşitlikle tamamlamıştı. 27. haftada Altay'a deplasmanda 3-0 kaybeden Menemenspor, 28. haftada sahasında Ümraniyespor ile 1-1, 29. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Son 6 hafta 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'un son 4 maçını kaybetmesiyle sıralamasını korumuş oldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldı

Yine berabere kalındı! Menemenspor 6 maçında 5. beraberliği aldı

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