Yine bir AVM'de yangın!

Yine bir AVM, yine bir yangın dehşeti. Bu sefer Darıca'da yaşanan büyük yangın, içindeki dükkanlara da büyük hasar verdi.

Yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM'nin çatı kısmında yangın çıktı.Yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı.

Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden takviye ekipler geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Hızla yayılan alevler, AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başlayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 katlı AVM´nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.