YKS 2 yıllık taban puanları 2021 | 2021 YKS 2 yıllık boş kontenjanlar | Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları

YKS tercihleri için ön bilgilendirme kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS tercih tarihlerini duyururken bir yandan da adaylara ön bilgi vermek amacıyla YKS taban puanları ve kontenjanları içeren kılavuz yayımlandı. İşte Üniversitelerin 2 ve ve 4 yıllık taban puanları ve boş kontenjanları ...

ÜNİVERSİTELERİN 2 VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2021

EN ÇOK KONTENJAN 2 YILLIK ÜNİVERSİTELERDE

ÖSYM'nin açıkladığı sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

4 yıllık bir bölüm tercihinde bulunacak adaylar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık bölümlerde toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Adaylar 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklar.

2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU