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YKS barajı geçmek için kaç net gerekir 2021 ? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

YKS 2021'in TYT oturumunun tamamlanmasının ardından barajı geçmek için kaç soruyu doğru cevaplamak gerektiği ya da kaç net gerektiği merak ediliyor. Peki YKS barajı geçmek için kaç net gerekir? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

YKS barajı geçmek için kaç net gerekir 2021 ? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

Üniversiteli olmak isteyen 2 milyon 600 bin aday bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Sınavın ikinci oturumunun yapılmasının ardından adaylar AYT ve YDT'ye girecek, daha sonra ise sınav sonuçlarını beklemeye koyulacak ancak şimdiden adaylar sınav barajını geçmek için kaç soruyu doğru cevaplamaları gerektiğini internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için YKS barajı geçmek için kaç net gerekir? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir? sorularına yanıt verdik. 

YKS barajı geçmek için kaç net gerekir 2021 ? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR? YKS DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ SORU YAPMAK GEREKİR?

YKS'de barajı geçmek için adayların belirli sayılarda net yapması gerekmektedir. Her sorunun kat sayı puanı farklı olduğundan 2020 TYT sonuçlarına göre barajı geçmek için  7,25 Türkçe, 4 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplamda 14.25 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecek.

Bunun yanında barajı geçmek için aşağıdaki aşağıdaki net sayısını yakalamak gerekiyor:

2020 TYT sonuçlarına göre: 10 Türkçe, 2,25 Sosyal Bilimler ve 1,75 Temel Matematik neti olmak üzere 14 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 3,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 13,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

YKS barajı geçmek için kaç net gerekir 2021 ? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 13,75 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

Kısacası 2021 TYT sınavında barajı geçmek için  13,75 ile 14,5 arasında net yapmak gerekmektedir. 

YKS barajı geçmek için kaç net gerekir 2021 ? YKS de barajı geçmek için kaç soru yapmak gerekir?

Tayfun Altuntaş
Editör
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