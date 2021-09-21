YKS ek tercih hangi bankaya yatıyor 2021? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? EK tercih ücreti ödeme sayfası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler için araştırmalar başladı. YKS ek tercihleri için ücret ödemesi yapmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Peki, YKS ek tercih hangi bankaya yatıyor 2021? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? İşte EK tercih ücreti ödeme sayfası...

YKS EK TERCİH HANGİ BANKAYA YATIYOR 2021?

YKS ek tercih ücreti hem banka şubelerinden hem de bankaların ATM’lerinden yatırılabiliyor. Bu kapsamda, 2021 YKS ek tercih ücretleri,

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2021?

ÖSYM'nin resmi internet adresinden aktarılan bilgiye göre; YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini yapan ancak ücret ödemeyen adayların ise değerlendirmesi yapılmayacak. Ek tercih ücretleri 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre, YKS 2021 ek tercih ücretleri 25 TL olarak belirlendi.

EK TERCİH ÜCRETİ ÖDEME SAYFASI

Ek tercihler için ücret ödemek isteyen adaylar aşağıdaki linkten ödemelerini gerçekleştirebilirler.

2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS EK TERCİH BARAJ PUANI KAÇ 2021?

YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, AYT ve YYDT baraj puanı ise 170 oldu.