Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adaylar bu kez tercih dönemine hazırlanıyor. YKS asıl tercihler 5 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erecek. Peki 1. 2. tercihler hangi tarihte? YKS ek tercih ne zaman 2021? YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2021?

YKS ilk tercih sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanıyor. Daha sonra üniversitelerde boş kalan kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme sonuçları da açıklanınca ardından üniversitelerin ikinci kayıt dönemi başlamış olur.

Ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde paylaşacağız.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

2021 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu adaylarla paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.