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YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından bir çok soru gündeme geldi. Bunlardan biri de YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? sorusu oldu. Peki ÖSYM YKS görevli ücretleri ne kadar, hesaplara yattı mı? İşte son bilgiler.

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

YKS 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi. 2 milyonun üzerinde adayın katıldığı sınavın son ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi. Peki YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı? 

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

YKS görevli ücretleri ÖSYM tarafından ödenmektedir. Ancak ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz açıklanmadı. Açıklandığı takdirde tarih haberimizde yer alacaktır. 

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 yılında ÖSYM sınav bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

*Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

*Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

*Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

*Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

*Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

*Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

*Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

*Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

ÖSYM SINAVINDA NASIL GÖREVLİ OLUNUR?

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olmalıdır. 

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? ÖSYM YKS görevli ücretleri hesaplara yattı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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