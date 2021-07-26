ÖSYM'nin yayımladığı 2021 YKS kılavuzunda rastlanan hatalar son günlerde gündemdeki sıcak yerini koruyor. Tercih yapacak her 5 adaydan biri ÖSYM'nin sıralama hatası nedeniyle açıkta kalma riskine girdiği belirtilirken, ÖSYM'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yeni kılavuzun yayımlanacağı duyurulmuştu. Peki YKS güncel tercih kılavuzu yayımlandı mı 2021? YKS yeni tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak 2021?

YKS GÜNCEL TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM adaylara programlarla ilgili ön bilgi vermek amacıyla kılavuz yayımlamıştı. 4 Ağustos'ta açıklanacak YKS sonuçları öncesinde ön bilgi vermek amaçlı yayımlanan kılavuzda bir dizi hata tespit edildi. Kılavuzda 2 yıllık 9 bin 964 bölümden 1811'inin sırası 30 bin ile 366 bin aday birden kaydırıldı. Hatanın fark edilmesiyle de ÖSYM açıklama yaptı. Yapılan açıklamada güncel YKS kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını duyurdu.

2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal konuya ilişkin, "ÖSYM büyük bir yanlışa imza attı. Bu kılavuzla tercih yapan adaylar, gerçek sırasını asla bilemez ve açıkta kalır" dedi.

YKS YENİ TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.'' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS adayları puanlarını ve mezun oldukları okul türlerine göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekmektedir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2021-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.