Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 3 oturumda 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. Başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Üniversiteye girişte aşılması gereken en kritik adım olan sınav ile ilgili bir çok soru merak ediliyor. İşte YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Üniversite sınavında sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? sorularının yanıtları haberimizde.

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar günü yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Ancak sınava girecek olan adaylar ve refakatçileri yasaktan muaf olacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT sabah 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT sabah 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

YKS adayları sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine “https://ais.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilirler.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA SAYFASI (ÖSYM)

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 2,5 milyonun üzerinde adayın başvuruda bulunduğunu belirtti.

Aygün sınava başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1).

2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."