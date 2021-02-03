Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Haziran ayında yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınavlarının tamamına HES kodu ile girilebilecek. Buna göre YKS'de de adayların HES kodunun olması gerekiyor. Peki YKS için HES kodu nasıl alınır?

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Başvurular 4 Şubat'ta başlayacak 2 Mart günü sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak başvuru yapılacak.

YKS BAŞVURUSU İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

3. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

*Aday İşlemleri Sistemi (AİS) PROFİLİM - Hes Kodu Bilgilerim menüsünden "Hes Kodu" bilgilerinizi sisteme kaydederek sınav başvurusu yapabilirsiniz.