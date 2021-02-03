YKS için HES kodu gerekir mi? YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?

Üniversiteye girişte ilk adım olan YKS sınavı için başvurular yarın başlıyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınava ait 2021 YKS başvuru ücreti, tarihleri, kılavuzu, HES kodu zorunluluğu gibi birçok detay gündemde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre; YKS sınavı Haziran ayında yapılacak. Şubat ayında başlayacak başvurular için ise HES kodu gerekiyor. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuya ilişkin açıklamaları...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ve ya bireysel olarak ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden yapılacak.

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YKS İÇİN HES KODU GEREKİR Mİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile girişlerini sisteme gerçekleştirecek ve kişilerin kayıtlarını gerçekleştirmeleri ardından belirli başvuru ücretini ödemesi istenecek.

YKS BAŞVURUSU İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

3. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.

ÖSYM EKRANI

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Kılavuz başvuruların başlamasıyla birlikte yayımlanacak. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi. Kılavuz yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAVI NE ZAMAN 2021?

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS KAYDI NASIL YAPILIR (E-DEVLET)?

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, sitede yer alan “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğine tıklayacak. e-Devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Sisteme kaydolduktan sonra, “Yeni Başvuru Yap” seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek.

Adaylar, ayrıca sistemdeki fotoğrafı değiştirmek için başvuru merkezlerine gitmek zorunda kalmayacak. Adayın kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.