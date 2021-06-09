Haziran ayında olduğumuz şu günlerde üniversiteye girişte zorunlu olan YKS sınavı için de araştırmalar hızlandı. Bu yıl Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınava başvuru yapan yüz binlerce aday sınav giriş belgeleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki YKS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır 2021? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

YKS SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS 2021 yılında 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Merkezi olarak uygulanacak sınava başvurular 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Sınava başvuran adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan giriş belgesi ile sınava giriş yapacak. YKS sınav giriş yerleri belli oldu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''2021-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.



26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.'' dedi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS SINAV TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

YKS sınav tarihinin değişmesi öngörülmüyor. Öte yandan liseye geçiş sınavı da merkezi olarak 6 Haziran'da uygulanmış ve sınav tarihinde bir değişiklik yapılmamıştı.

YKS SINAVINA GİRERKEN NE GEREKİR?

*Sınava giriş belgesi

*Nüfus cüzdanı ve ya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve ya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler.

YKS'DE HANGİ DERSLER VAR?

TYT

Türkçe: 40 Soru

Matematik: 40 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)

Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe)

AYT

Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)

Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Yabancı Dil: 80 soru

YDT

Yabancı Dil Testinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sorular olacak ve testte toplam 80 soru yer alacak.