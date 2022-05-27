3 oturumdan oluşan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Heyecanla sınav gününü bekleyen adaylar ise, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM sınava giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Sınava nerede gireceğimiz nasıl öğrenirim? sorularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı.

Sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, sınava giriş belgelerinin 8 - 10 Haziran tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı da yer alacak.

YKS NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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YKS SINAVI GİRİŞ KURALLARI

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacaktır. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret gibi ibarenin bulunması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecekler.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden fakat süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.