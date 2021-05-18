Gençlere üniversitelerin kapılarını aralayan YKS sınavında nefesler tutuldu. Yüz binlerde aday sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman 2021? YKS giriş yerleri açıklandı mı 2021? YKS giriş belgesi nasıl alınır? soruları araştırılıyor. Detayları sizler için derledik...

ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) NE ZAMAN 2021?

YKS sınav başvuruları 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. YKS 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.15, başlayacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Sınavın son oturumu olan YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika sürecek.

YKS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. YSK'de başvuruların bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS yer bilgileri henüz paylaşılmadı. Bilgiler açıklandığında haberimize eklenecektir. Ayrıca bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yükseköğrenime geçiş için gerçekleştirilen YKS, her yıl üç oturum halinde yapılıyor. Binlerce öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 ile ilgili detaylar belli oldu. Sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, giriş belgelerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları

ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

YKS NEDİR?

Öğrencilerin kaderini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversitenin kapılarını aralayan sınav olması bakımından önem taşımaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başladı. YKS aynı zamanda her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. YKS sınavları üç grupta gerçekleştirilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT)olan ilk oturumda genel bilgi ve yorumlara düzeyi ölçülmektedir. İkinci sınav Alan Yeterlilik Testi AYT'de ise öğrencilerin alan bilgisi seviyeleri ölçülmektedir. Bunların yanı sıra dil bilgisi puanlamasında YDT sınavı uygulanmaktadır.