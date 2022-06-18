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  3. YKS sonrası öğrencilerin sınav yorumları kırdı geçirdi! Herkes onların sınavdan çıkmasını bekliyordu! İşte, bu yılın en komik 10 YKS tweeti

YKS sonrası öğrencilerin sınav yorumları kırdı geçirdi! Herkes onların sınavdan çıkmasını bekliyordu! İşte, bu yılın en komik 10 YKS tweeti

YKS sonrası ülkenin gündemine oturan "Öğrenci Yorumları" bu sene de gündem oldu. Başarısız olduklarını düşünen adayların durumu espriye vurması "Hayat devam ediyor" dedirtti. İşte, 2022 YKS sınavı sonrası en komik 10 tweet.

YKS sonrası öğrencilerin sınav yorumları kırdı geçirdi! Herkes onların sınavdan çıkmasını bekliyordu! İşte, bu yılın en komik 10 YKS tweeti 1112

YKS'ye giren öğrenciler saat 10.00 itibarıyla ailelerinden ayrılıp, sınıflarına geçerek kitapçıkla yüz yüze geldiler.