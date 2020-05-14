YKS sınavına az bir süre kalmışken sınava girecek olan adaylar merakla internette sonuç tarihini de araştırmaya başladı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Tüm merak edilenler ve daha fazlası haberimizde.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Bugün güncellenenn ÖSYM 2020 Sınav Kılavuzuna göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinden açıklanacaktır.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.

YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

YKS TABAN PUANI KAÇ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS'DE MASKE TAKILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.