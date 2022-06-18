YKS şort giyilir mi 2022? YKS makyaj yapmak yasak mı 2022? soruları merak konusu oldu. Hayatlarının sınavına girecek olan öğrenciler bu sabah en çok sınava şort ve makyajla gidilip gidilmeyeceğini merak etti. Sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diler, başarısızlığın veya başarının yalnızca sizi ilgilendirdiğini bilmenizi isteriz. İşte, YKS şort giyilir mi 2022? YKS makyaj yapmak yasak mı 2022? sorularının yanıtları...

YKS ŞORT GİYİLİR Mİ 2022?

YKS sınavına girecek olan öğrenciler, diledikleri kıyafetle katılım göstermekte özgürlerdir. Başörtülü bireyler başörtüsüyle, şort tercih eden bireyler ise şortlarıyla sınava girebilirler. ÖSYM'nin resmi evraklarında adayın kılık kıyafetine ilişkin "Şort giyilemez" şeklinde bir uyarı yoktur.

YKS MAKYAJ YAPMAK YASAK MI 2022?

YKS sınavına girecek olan adaylar, makyaj yapma konusunda da özgürlerdir. Hayatlarını etkileyecek olan sınava kızlar ya da erkekler kendilerini iyi hissetmek için makyaj yaparak gidebilir. Yine, ÖSYM'nin resmi adreslerinde "Makyaj yapılmaz" şeklinde bir uyarı bulunmamaktadır.

YKS 2022 NE ZAMAN? TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ 2022

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,