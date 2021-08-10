MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YKS tercihlerinde baraj puanlarının düşürülmesini belirtmesinin ardından YÖK hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni taban puanlarını açıkladı. Bu kapsamda YKS tercih, baraj puanı düştü mü? TYT - AYT- YDT baraj puanı kaç oldu 2021 ? sorularının yanıtları haberimizde...

YKS TERCİH, BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

YKS 2021 tercihlerinde baraj puanı düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak belirlendi.

TYT: 140 puan

AYT: 170 puan

YDT: 170 puan

TYT - AYT- YDT BARAJ PUANI KAÇ OLDU 2021 ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre TYT baraj puanı 140, AYT ve YDT baraj puanı 170 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."