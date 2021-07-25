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  3. YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

4 Ağustos'ta açıklanacak YKS sonuçları öncesinde ön bilgi vermek amaçlı yayımlanan kılavuzda bir dizi hata tespit edildi. ÖSYM güncel YKS kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını duyurdu.

YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

ÖSYM'nin geçtiğimiz hafta yayımladığı 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ücretlerden sıralamalara kadar bir çok hataya rastlandı. 

2.6 milyon adayın katılmasıyla 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları için bekleyiş sürerken ÖSYM adaylara programlarla ilgili ön bilgi vermek amacıyla kılavuz yayımlamıştı.

Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal tarafından yapılan analiz sonucunda 2 yıllık 9 bin 965 ön lisans programında meslek lisesi mezunlarının ek puanla yerleştikleri bin 800’den fazla programda sıralamaların hatalı girildiği tespit edildi.

YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

Ünsal, kılavuzda programların ek puanlı genel sıralamasına yer verilmesi gerekirken, ek puansız genel sıralamanın yer almasının tercih yapacak adayları yanıltabileceğini belirtti. Bu hatadan dolayı en düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik bir sıralama kaymasının oluştuğunu kaydeden Ünsal, konuyla ilgili, “Kılavuzda 0,18’lik puan almışlar ama 0,12’lik sıralamayı koymuşlar. En düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik kayma var. Bununla ilgili 1811 bölüm tespit ettim, 8-10 binlik fark olan bölümler de vardı ama 10 binin üzerindekileri referans aldım. ÖSYM, geçmiş yıllarda yayımladığı kılavuzda öğrenci ek puanla programa girmişse gerçek sıralamadaki karşılığını vermiş. Bu yıl ilk kez böyle bir hata var.” dedi. 

YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

BİLGİLER EKSİK

Kılavuzdaki yer alan hatalardan biri de ücret bilgileri yer alan bazı programların puan türü, kontenjanı gibi bilgilerine yer verilmemesi oldu. 

Nişantaşı Üniversitesi’nde Hava Trafik Kontrolü lisans programının ücreti 85 bin TL olarak belirtilirken lisans programlarının yer aldığı Tablo 4’te bu bölümle ilgili bir bilginin olmadığı görüldü. Kılavuzda bazı vakıf üniversitelerinin ücretleriyle ilgili ise hiçbir bilgi yer almadı. 

YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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