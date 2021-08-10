Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri alınmaya başlandı. Üniversiteye gitmek isteyen adaylar tercih günlerinin son tarihini merak ediyor. Haliyle "YKS tercihleri son gün ne zaman? Üniversite tercihleri nasıl yapılacak 2021?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurduğu bilgiye göre, adayların 24 tercih yapabilecekleri süreç 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bildirilen kurallar doğrultusunda, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle birlikte ister bilgisayar üzerinden ÖSYM'nin resmi internet sitesinden, ister ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

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Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK 2021?

Üniversite tercihi yapacak adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli sayılacaktır.

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