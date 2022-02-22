YKS ücretleri hangi bankaya yatırılır 2022? | YKS para yatırma son gün, nereye yatırılıyor 2022?

YKS ücretleri hangi bankaya yatırılır 2022? sorusu merak ediliyor. YKS'ye dair çeşitli konular adaylar tarafından araştırıldığı gibi, yeni sınav ücretleri de merak konusu oldu. Haberimizde en çok merak edilen YKS para yatırma son gün, nereye yatırılıyor 2022? soru ve konu başlıklarına yanıt verdik. Adaylar için en güncel bilgilere haberin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR 2022?

2022 YKS ücretleri merak edildi. Ücret için son gün 8 Mart 2022 olarak belirlendi. 2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Adaylar sınav ücreti olarak; Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir.

YKS PARA YATIRMA SON GÜN, NEREYE YATIRILIYOR 2022?

YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI 2022?

22 Şubat 2022 tarihi baz alınırsa, YKS sınavına 115 gün kaldı.

Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. YKS tarihleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Buna göre; YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başladı ve 7 Mart'ta sona erecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Liseden mezun olan her öğrenci bu sınava başvurabilir. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adayların başvuru merkezine gitmelerine gerek yok. Çünkü, e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olunabiliyor.

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

ÖSYM YKS 2022 BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ 2022

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık