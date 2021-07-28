YKS verileri açıklandı: Yüzde 32 barajı geçemedi

Verilere göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) tüm oturumlarına başvuran toplam aday sayısı 4 milyon 504 bin 559, sınava giren aday sayısı 4 milyon 149 bin 36, sınava girmeyen aday sayısı 355 bin 523, sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 296 ve sınavı geçerli aday sayısı 4 milyon 148 bin 740 oldu.

TYT’ye katılan adayların yüzde 68’i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. TYT’de kadınlar erkeklerden daha yüksek başarı gösterdi. Kadınların yüzde 71,75’i ve erkeklerin 64,16’sı barajı geçen adaylar arasında yer aldı. Sınava katılanların yüzde 32’si ise 150 puanın altında kalarak barajı geçemediği için hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyecek.

AYT’de alan ağırlık değerlendirmelerde ise sayısal puan türünde adaylarının yüzde 42,85’i, Sözel’de 60,09’u, Eşit Ağırlık puan türünde yüzde 48,04’ü ve dil alanına yüzde 80,68’i 180 ve üzeri puan alarak barajı geçti. Alan değerlendirmelerinde Dil puan türü dışında kadınlar erkeklerden yine daha başarılı performans sergiledi.

TYT’de 2, AYT’de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türünde 1’er aday ve YDT’de 5 aday 500 tam puan aldı.