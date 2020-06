YKS yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav konuları neler? YKS tarihi

YKS'ye sayılı günler kala sınav yerleri merak edildi. 2020 YKS yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştıran öğrenciler için detaylar haberimizde...

YKS NE ZAMAN?

2020-YKS Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanmıştır.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre 2020 YKS sınav yerlerinin 17 ya da 18 Haziran tarihlerinde açıklanabileceği öngörülüyor.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA 2020?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavdauygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların,testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'dehesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testindenen az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

* AYT ve YDT'dehesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır..

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır..

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

2020 YKS'DE HANGİ KONULAR OLACAK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.Buna göre 12’nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı. Kaynak: YKS ne zaman yapılacak 2020 ? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

– Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

– Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

– T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da

sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

– Sürücü belgesi,

– Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.