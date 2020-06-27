YKS'de bahsi geçen Mabel Matiz sosyal medyada viral oldu

Yüz binlerce adayın üniversiteli olma hayali için ter döktüğü YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yetenek Testi'nde (TYT) şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne anlama geldiği soruldu.

YKS'nin ilk oturumu TYT, bugün sabah saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sonra sona erdi. 1.oturumda Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru soruldu.

SINAV SORUSU: GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ, GÖĞSÜMÜN BİLDİĞİ İLE BİR DEĞİL

TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" sorusu soruldu. Cümlede geçen, "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alması nedeniyle Mabel Matiz, sınavın ardından sosyal medya Twitter'ın gündemine oturdu.