YKS’ye rekor başvuru! Sınava başvuranların sayısı 3 milyonu geçti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Halis Aygün’ün açıkladığı verilere göre, sınav başvurularının geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu görüldü.

SON 5 YILIN REKOR BAŞVURUSU

İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor" diye konuştu. Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını açıkladı.

2022 YKS’ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına dair bilgi veren Prof. Dr. Halis Aygün :

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)" diye konuştu.

“18-20 YAŞ ARALIĞINDA YOĞUNLAŞMA VAR”

Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) adayın ise erkek olduğunu söyleyen ÖSM Başkanı Aygün, “Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

YKS başvurularının okul türlerine göre dağılımını da açıklamalarında yer veren Aygün :

“Adaylarımızın 1 milyon 6 bin 196'sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9'u (yüzde 25,84) meslek lisesinden, 715 bin 683'ü (yüzde 22,07 ) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24'ü (yüzde 9,03) liselerden, 245 bin 981'i (yüzde 7,58 ) imam hatip lisesinden, 83 bin 591'i (yüzde 2,58) fen lisesinden, 19 bin 988'i (yüzde 0,62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942'si (yüzde 0,37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11'i (yüzde 0,89) diğer liselerden" dedi.

BAŞVURULARIN ÇOĞU DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Başvuru detaylarına dair adaylara detaylı bilgiler aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. Hizmete sunduğumuz dijital sistemler ile 2 milyon 949 bin 972 aday, herhangi bir başvuru merkezine gitmeden 2022-YKS'ye başvuru yaptı. 2022-YKS'ye başvuran 3 milyon 243 bin 425 adaydan 2 milyon 949 bin 972'si (yüzde 91) YKS başvurusunu dijital ortamda gerçekleştirdi. Adaylarımızın yalnızca 293 bin 453'ü (yüzde 9) merkezlerimize giderek başvurularını gerçekleştirdi."

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