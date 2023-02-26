Yoan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Stoyanov 22 Mayıs 2001 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Стоянов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Stoyanov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yoan Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yoan Stoyanov'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoan Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yoan Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2020 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2022 yılında H. Beer Sheva

21 Eylül 2022 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2023 yılında H. Beer Sheva

Yoan Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Stoyanov şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Yoan Stoyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.