YÖK açıkladı: O kontenjandaki kısıt kaldırıldı
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan karar doğrultusunda Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan karar doğrultusunda Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
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