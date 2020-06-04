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  3. YÖK Başkanı Saraç açıkladı: Ders oranı yüzde 40'a yükseltildi

YÖK Başkanı Saraç açıkladı: Ders oranı yüzde 40'a yükseltildi

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç,"Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi." dedi.

YÖK Başkanı Saraç açıkladı: Ders oranı yüzde 40'a yükseltildi

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesi güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilecek.

Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi."

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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