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  3. YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversite öğrencileri aylardır okullarının bir an önce tedbirler kapsamında açılmasını istiyor. Koronavirüs salgınına ek olarak mutasyonlu vakaların artışa geçmesi üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının önünü kapatıyor. Son olarak YÖK'ten bir açıklama geldi. 

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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