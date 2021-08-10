YÖK düğmeye bastı! Sınavda barajı geçemeyen gençlere müjdeli haber geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınlarında katılım gösterdiği programda, üniversite sınavına girmiş fakat 180 barajının altında kalan gençler için umut olacak bir haber verdi. Erdoğan barajın düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bunun üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

YÖK HAREKETE GEÇTİ!

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ardından gözler Yüksek Öğretim Kurulu'na çevrilirken, YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öne sürüldü. Barajın 10 puan düşürülerek 170'e çekilmesi takdirinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkânı olabilecek. YÖK'ün çalışmasında salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin aksaması, öğrencilerin adapte olamaması da dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması hedefleniyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj yine benzer sebeplerden 170'e düşürülerek binlerce öğrenciye üniversitelere yerleşme şansı vermişti.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TAM DESTEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu sene üniversite sınavlarında gençlerimiz bir sıkıntı yaşadı. 170 ve 180 puanları arasında kalan birçok öğrenci var. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız" açıklaması sonrası Devlet Bahçeli'de bu açıklamaya destek verdiğini belirterek "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.