YÖK duyurdu: AÖF Adalet bölümü kapanıyor!

YÖK'ün söz konusu karara ilişkin resmi açıklaması yayınlandı. Kararda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

YENİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI BELLİ OLDU

AÖF, bu yıl tercih dönemi için yeni programlara yer verdi. AÖF bu yıl ilk kez, Görsel İletişim Tasarımı ve İktisat Fakültesi'ne bağlı İngilizce İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için öğrenci alınacak lisans programlarını adayların tercihine sundu.

Açılan programların yanı sıra yeni ön lisans programlarına da yer verildi. Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği yeni ön lisans programları içinde yer alıyor. Adaylar bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları ile belirtilen ön lisans programlarına tercih yapabilecek.

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı için sözel (SÖZ), İngilizce İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programları için ise eşit ağırlık (EA) puanları esas alınacak.

ADALET ÖN LİSANS PROGRAMI KAPANIYOR

Açık öğretim sisteminde öğrencilerin tercihlerinde en çok yer verdiği Adalet Ön Lisans Programı'na bu sene son kez öğrenci alımı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca(YÖK) mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile bu kararı uygulamak zorunda olunduğu belirtildi. Adalet programına tercih yapan adaylar için bu senenin son şans olduğu aktarıldı.

2021 yılı YKS tercih süreci 20 Ağustos Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.