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Yok yere çıkan kavgada can kaybı arttı! Şanlıurfa’daki yol verme kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan "yol verme" tartışmasında kan akmış, taraflar birbirlerine silahla saldırmıştı. İftara dakikalar kala çıkan kavga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yok yere çıkan kavgada can kaybı arttı! Şanlıurfa’daki yol verme kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde Sinan B. ile bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşanmıştı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulmuştu. Dün akşam iftar saatine dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş açmıştı.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşanmıştı. Olayda 11 kişi yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin (22) ve Lami Çetin (50) hayatını kaybetmişti. Silahlı kavgada yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil Çetin de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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