YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) YÖKDİL sınavının tarihini açıkladı. Sınav için bekleyiş sürerken başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Sınav başvurusunu kaçırmak istemeyen adaylar sık sık başvurular hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2021 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2021 başvuruları 1. OTURUM başvuruları 05.02.2021-15.02.2021 tarihlerinde yapılacak.

YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

YÖKDİL/1 NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ (ÖSYM EKRANI)

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ücret bilgisi kılavuzda yer alacak. Kılavuz yayımlandığında ücret tutarı da belli olacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl 130 TL sınav ücreti alınmıştı.

YÖKDİL/1 SINAVI 2021 NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.