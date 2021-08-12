YÖKDİL çıkmış sorular PDF | YÖKDİL soru ve cevapları 2020 - 2019 - 2018 - 2017

YÖKDİL çıkmış sorulara nasıl ulaşılır? YÖKDİL nedir? Kaç soru vardır? Kimler başvurabilir? Baraj puanı kaç? Hangi illerde yapılır? Hangi dillerde yapılır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) girecek olan adaylar sınava daha iyi hazırlanabilmek için internette çıkmış soruları çözüyor. Bizler de sizler için ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL çıkmış soruları haberimizde derledik.

YÖKDİL ÇIKMIŞ SORULAR

2020 YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

2020 YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2020 YÖKDİL FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2020 YÖKDİL ARAPÇA SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

2019 YÖKDİL 6. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2019 YÖKDİL 6. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2019 YÖKDİL 6. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 5. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 5. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 5. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 4. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 4. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

2018 YÖKDİL 4. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

2021 YÖKDİL NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında yapılması planlanan YÖKDİL sınavı 2021 yılına ertelendi ancak sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir. Dilerseniz aşağıdaki ÖSYM linkinden sık sık güncellenen sınav tarihlerini takip edebilirsiniz.

ÖSYM 2021 GÜNCEL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına yüksek lisans ve doçentlik sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurur.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

YÖKDİL barajı bulunmamaktadır. Yükseklisans, doktora ve ya doçentlik için ilgili üniversitelere yapılan başvurularda her üniversitenin istediği puan farklıdır. Doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın g5 yıl geçerlik süresi vardır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmaz.

YÖKDİL KAÇ SORU?

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verilir.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?