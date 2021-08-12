YÖKDİL çıkmış sorular PDF | YÖKDİL soru ve cevapları 2020 - 2019 - 2018 - 2017
YÖKDİL sınavına günler kala adaylar, daha önceki yıllara ait çıkmış soruları araştırıyor. Peki YÖKDİL çıkmış sorulara nasıl bakılır? YÖKDİL nedir? Kaç soru vardır? Kimler başvurabilir? Baraj puanı kaç? Hangi illerde yapılır? Hangi dillerde yapılır? İşte YÖKDİL çıkmış sorular PDF | YÖKDİL soru ve cevapları 2020 - 2019 - 2018 - 2017
YÖKDİL çıkmış sorulara nasıl ulaşılır? YÖKDİL nedir? Kaç soru vardır? Kimler başvurabilir? Baraj puanı kaç? Hangi illerde yapılır? Hangi dillerde yapılır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) girecek olan adaylar sınava daha iyi hazırlanabilmek için internette çıkmış soruları çözüyor. Bizler de sizler için ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL çıkmış soruları haberimizde derledik.
YÖKDİL ÇIKMIŞ SORULAR
2020 YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI
2020 YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2020 YÖKDİL FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2020 YÖKDİL ARAPÇA SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI
2019 YÖKDİL 6. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2019 YÖKDİL 6. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2019 YÖKDİL 6. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 5. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 5. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 5. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 4. SINAVI FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 4. SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
2018 YÖKDİL 4. SINAVI SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI
2021 YÖKDİL NE ZAMAN?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında yapılması planlanan YÖKDİL sınavı 2021 yılına ertelendi ancak sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir. Dilerseniz aşağıdaki ÖSYM linkinden sık sık güncellenen sınav tarihlerini takip edebilirsiniz.
ÖSYM 2021 GÜNCEL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
YÖKDİL sınavına yüksek lisans ve doçentlik sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurur.
YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?
YÖKDİL barajı bulunmamaktadır. Yükseklisans, doktora ve ya doçentlik için ilgili üniversitelere yapılan başvurularda her üniversitenin istediği puan farklıdır. Doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın g5 yıl geçerlik süresi vardır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmaz.
YÖKDİL KAÇ SORU?
Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verilir.
YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
- Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
- Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
- Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
- Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
YÖKDİL SINAVI NERELERDE YAPILIR?
Sınav, 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilir. Adaylar, sınav başvuru sürecinde yalnızca 1 sınav merkezi tercihinde bulunabilir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle, sınav merkezinin doğru tercih edilmesi adayların sorumluluğunda olup, başvuru sürecinde tercih işlemi adaylar tarafından dikkatle yapılmalıdır.
Mücbir sebeplerle farklı sınav merkezleri tanımlanabilir, ek yeni sınav merkezleri açılabilir veya mevcut sınav merkezlerinden bazıları iptal edilebilir. Gerekli durumlarda (kapasite aşımı, sınav merkezi iptali vb.) adaylar tercih ettikleri sınav merkezinden farklı bir sınav merkezine atanabilir.
- Adana
- Ankara - 1 (Çankaya)
- Ankara - 2 (Yenimahalle)
- Antalya
- Aydın
- Bursa
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- İstanbul - 1 (Kadıköy/ Maltepe/Ataşehir)
- İstanbul - 2 (Bakırköy/ Bahçelievler)
- İstanbul - 3 (Beşiktaş/ Sarıyer)
- İstanbul - 4 (Şişli/ Beyoğlu)
- İstanbul - 5 (Fatih/Zeytinburnu/Esenler)
- İzmir
- Kars
- Kayseri
- Konya
- Malatya
- Mersin
- Muğla
- Sakarya
- Samsun
- Sivas
- Şanlıurfa
- Trabzon
- Van
- Zonguldak