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YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

YÖKDİL sınavları 2022 yılında da gerçekleştirilecek. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de, YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. YDS/1 10 Nisan, YDS/2 İSE 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. YDS ve YÖKDİL sınavlarına girecek olan adaylar her yıl sınava az bir süre kala YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? sorularını araştırıyor. Biz de sizler için konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

2022 YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava girecekleri bir yandan sınav heyecanı sararken diğer yandan katılımcılar sınavla ilgili bilgileri araştırmaya koyuldular. Peki, YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

YÖKDİL, YDS 1 SORU KAÇ PUAN?

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan bir aday 100 puan almaktadır. Sonuç olarak her doğru cevaplanan soru adaylara 1,25 puan kazandırıyor.

YÖKDİL VE YDS'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden YDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekiyor. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanların, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmesi gerekir. 

YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

 YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru adaylara 1.25 puan getirir.

4 doğru 5 puan 

8 doğru 10 puan 

12 doğru 15 puan 

16 doğru 20 puan 

20 doğru 25 puan 

24 doğru 30 puan 

28 doğru 35 puan 

32 doğru 40 puan 

36 doğru 45 puan 

40 doğru 50 puan

44 doğru 55 puan 

48 doğru 60 puan 

52 doğru 65 puan 

56 doğru 70 puan

60 doğru 75 puan 

64 doğru 80 puan 

68 doğru 85 puan 

72 doğru 90 puan 

76 doğru 95 puan 

80 doğru 100 puan getirir.

YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

NETLER NASIL HESAPLANIYOR?

Netler hesaplanırken yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplanan soruları etkilememektedir. Bu nedenle bu sınavda yapmış olduğunuz doğru sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan doğrudan net sayılarınıza yansımaktadır.

YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

 

Gülistan Başköy
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