YÖKDİL, YDS 1 soru kaç puan? YÖKDİL, YDS' de başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

2021 YÖKDİL sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. her yıl 2 adet YÖKDİL sınavı gerçekleştiren ÖSYM bu yıl da geleneği sürdürüyor. Bu yıl bunlardan biri Mart diğeri Ağustos ayında yapılacak.

YÖKDİL, YDS 1 SORU KAÇ PUAN?

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan bir aday 100 puan almaktadır. Sonuç olarak her doğru cevaplanan soru adaylara 1,25 puan kazandırıyor.

YÖKDİL VE YDS'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden YDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekiyor. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanların, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmesi gerekir.

YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru adaylara 1.25 puan getirir.

4 doğru 5 puan

8 doğru 10 puan

12 doğru 15 puan

16 doğru 20 puan

20 doğru 25 puan

24 doğru 30 puan

28 doğru 35 puan

32 doğru 40 puan

36 doğru 45 puan

40 doğru 50 puan

44 doğru 55 puan

48 doğru 60 puan

52 doğru 65 puan

56 doğru 70 puan

60 doğru 75 puan

64 doğru 80 puan

68 doğru 85 puan

72 doğru 90 puan

76 doğru 95 puan

80 doğru 100 puan getirir.

NETLER NASIL HESAPLANIYOR?

Netler hesaplanırken yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplanan soruları etkilememektedir. Bu nedenle bu sınavda yapmış olduğunuz doğru sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan doğrudan net sayılarınıza yansımaktadır.

YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

e-YDS 2020/1 ne zaman? e-YDS 2020/1 İngilizce sınav başvurusu ne zaman?