Yol haritası belirlendi! Vizesiz AB için süreç başlıyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda izleyeceği Yol Haritası netleşmeye başladı. Türkiye’nin vize serbestisi için 72 kriterden karşılanması gereken 6 kriter ile ilgili sürecin yeniden başlayacağı belirtiliyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ESNETİLEBİLİR

Müzakerelerin yeniden başlamasıyla, Türkiye’nin gündeme getireceği konuların başında Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi geliyor. Bununla beraber, 6 kriterden birisi olan terörle mücadele yasasında bazı değişiklikler gündemde. Terörle mücadelede kırmızı çizgilerden taviz vermeden ‘ifade özgürlüğünün’ esnetilebileceği belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, “Küresel ilişkilerdeki yumuşama ile birlikte terörle mücadelede kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden belli alanlarda karşı tarafın bizi anlamasını sağlayan bazı adımlar atılabilir” değerlendirmesi yaptı.

Haberin Devamı

TÜRK VATANDAŞLIĞI ZORLAŞTIRILACAK

En önemli konuların başında gelen Türkiye’nin göçmen politikasında yeni bir adım atılması planlanıyor. Bu kapsamda, başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesinin zorlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Yani Türkiye, artık sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda bundan sonra daha ince eleyip sık dokuyacak. Vize sorununda sığınmacıların en önemli konuların başında geldiğini söyleyen diplomatik kaynaklar, “Türkiye’den vatandaşlık alıp Avrupa’ya gidenler oluyor. Avrupa Birliği’nin de yapması gereken çok şey var. Türkiye’nin sınırlarını iyi koruması, göçmenlerin AB ülkelerine geçişine engel olmada garanti vermesi, 6 hususta da mesafe alınması kaydı ile olamayacak bir şey değil” dedi.

Haberin Devamı

İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ EKİMDE TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius dönüşü İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili Meclis’i işaret ederken, İsveç’in NATO üyeliği ekim ayı içerisinde Dışişleri Komisyonu’na geleceği öğrenildi. İsveç’in NATO üyeliği ekim ayı içerisinde ‘niyet beyanı’ olarak Meclis’te Dışişleri Komisyonu’ndan geçebileceği, ancak Genel Kurul sürecinde İsveç’in Türkiye’nin sunduğu şartları yerine getirip getirmediğinin dikkate alınacağını belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bu süreci şöyle değerlendiriyor: “İsveç Avrupa Birliği’nde sürükleyici ve belirleyici bir ülke değil. AB’nin belirleyicileri Almanya ve Fransa. İki ülke İsveç’in ABD’nin de zorlamasıyla NATO’ya girmesini çok isteyecek ve hayati bulacaklar. Türkiye’nin isteklerini yerine getirme konusunda istekli ve iradeli davranacaklar. Bunlar olmazsa ‘Türkiye buna müsaade etmeyecek’ diyerek, İsveç’in kapıda beklememesi için onlar adım atacaklar. Türkiye’nin hemen AB’ye üyeliği gibi bir şey söz konusu değil ama İsveç’i kapıda uzun süre bekletmek istemezler.”

MASADAKİ ALTI KRİTER HANGİLERİ

- TERÖRLE MÜCADELE YASASI: Müzakerelerde en zor başlıklardan biri terörle mücadele yasası. Brüksel; organize suç ve terör tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB standartlarında “kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile uyumlu hale getirilmesi”ni talep ediyor.

- YOLSUZLUKLA MÜCADELE: AB, yolsuzlukla mücadele için bir eylem planı ve bunu takip edecek bir kurum kurulmasını istiyor. Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için düzenlemeler gerekiyor.

- EUROPOL İLE İŞBİRLİĞİ: Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile işbirliği, kişisel verilerin korunması yasasında yeni düzenleme.

- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Kişisel verilere dair düzenlemeler.

- AB ÜYELERİ İLE ADLİ YARDIMLAŞMA: Bu kriterde en zor konu Ankara’nın Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımıyor olması.

- GERİ KABUL ANLAŞMASI: Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı uygulamaya başlayarak özellikle Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçişinin engellenmesinde büyük sorumluluk üstlenmiş durumda. Ancak AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında bazı sorunların olduğunu savunuyor.

Kaynak: Hürriyet