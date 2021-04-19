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  3. Yol kenarında bulunan yaralı leyleğe yardım eli, Tedavisinin ardından doğaya salınacak

Yol kenarında bulunan yaralı leyleğe yardım eli, Tedavisinin ardından doğaya salınacak

Iğdır'da duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı. Leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Yol kenarında bulunan yaralı leyleğe yardım eli, Tedavisinin ardından doğaya salınacak

Iğdır'da yaralı leyleğe rastlayan duyarlı bir vatandaş hayvana yardım eli uzattı. Yol kenarında bulunan leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan duyarlı bir vatandaş yol kenarında yaralı bir leylek buldu. Yaralı leyleği bulan vatandaş hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler olay yerine giderek yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınarak beslenmesi yapılan ve gözetim altında tutulan leylek sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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