Yol savaş alanına döndü! Turgutlu’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-96 karayolu bir süre trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi E-96 karayolu üzerinde, Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 45 ADT 994 plakalı araç ile 35 AGT 503 plakalı araç çarpıştı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi AKS ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılar ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılardan Mehmet Metin Daniş (38) ve Yusuf Şen (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ayşe Çakır (24), Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25) ve Mehmet Aykaç'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle E-96 karayolu bir süre trafiğe kapanırken jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı